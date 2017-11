Frankrijk te sterk voor België in finale Davis Cup

Pouille en Darcis speelden nog nooit tegen elkaar en het verschil was vooraf op papier groot. Pouille is de nummer achttien van de wereld en Darcis staat 76e. In de praktijk bleek het verschil ook erg groot. De 33-jarige Belg probeerde in het begin nog mee te gaan in het snelle tennisspel van de tien jaar jongere Franse speler. De eerste servicegame moest Darcis echter direct inleveren. Dat was direct de beslissing in de eerste set.