Franky, de trouwe metgezel van Michele Scarponi, heeft een nieuw maatje

podcast ‘Preud’homme was de beste van de laatste tien jaar bij FC Twente’

2 juni ENSCHEDE/ALMELO - Waar blijft de technisch directeur van FC Twente? En waar blijven de trainers? Begint de tijd niet te dringen? En hoe zit het met de nieuwelingen bij Heracles? Is de vijver echt zo goed gevuld, of valt het toch tegen om spelers binnen te halen in deze tijd?