Franse ‘bolletjeskaper’ grijpt volle buit in eerste rit Ronde van de Alpen

De 30-jarige Bouchard bleek in de 160 kilometer lange etappe naar San Martino di Castrozza de sterkste uit een zeskoppige vluchtersgroep. Op 25 kilometer van de finish, tijdens de tweede en laatste serieuze beklimming van de dag, ging de Fransman er solo vandoor. Hij hield uiteindelijk vijf seconden voorsprong over op het tot elitegroep uitgedunde peloton. Achter Bouchard won de Spanjaard Pello Bilbao van Bahrain Victorious de sprint om de tweede plek, voor Fransman Romain Bardet van Team DSM. Diens ploegmaat Thymen Arensman kwam op de dertiende stek in diezelfde groep over de finish en was daarmee de beste Nederlander.

Eerste profzege

Het is de eerste profzege uit de loopbaan van Bouchard, die vooral bekendstaat als een heuse ‘bolletjesjager’. In 2019 nam hij de bergtrui in de Vuelta mee naar huis en vorig jaar flikte hij datzelfde kunstje in de Giro. Vandaag kon Bouchard eindelijk eens juichend over de finish komen. Overigens is hij ook direct de eerste drager van de bergtrui in de vijfdaagse rittenkoers.



De Ronde van de Alpen eindigt vrijdag in de Oostenrijkse stad Lienz. Vorig jaar won de Brit Simon Yates het eindklassement, Bilbao werd tweede.