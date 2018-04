Franse renner Di Gregorio betrapt op gebruik van 'super-epo'

Het is niet de eerste keer dat Di Gregorio in opspraak raakt. Tijdens de eerste rustdag van de Tour de France van 2012 werd hij gearresteerd wegens vermeend dopingbezit. Di Gregorio werd daarop door zijn toenmalige ploeg Cofidis geschorst, maar later vrijgesproken omdat het enkel om vitamines bleek te gaan.

Een ritzege in Parijs-Nice (2011) en de eindwinst in de Ronde van Bulgarije (2013) en Taiwan (2014) zijn zijn meest aansprekende resultaten. Dit jaar was hij in Parijs-Nice prima op dreef met een derde plek in de derde etappe en won hij het bergklassement in de Ster van Bessèges.