Franse tennisofficial geschorst wegens gokken

Hij kreeg ook een boete van 5000 dollar (circa 4500 euro). Een deel van beide sancties is voorwaardelijk. Als hij in de komende periode niet opnieuw in de fout gaat, hoeft hij maar vijf maanden aan de kant te blijven en slechts 500 dollar te betalen.



Pravettoni is schuldig bevonden na een onderzoek van de integriteitseenheid in het tennis (TIU). Daarin werd bewezen dat hij vorig jaar tussen 24 februari en 27 augustus 42 weddenschappen had afgesloten op profpartijen. Daarbij was hij als official zelf niet betrokken.



Gokken op tennisduels is voor arbiters en andere wedstrijdofficials strikt verboden.