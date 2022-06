Franse tennisster onthult: ‘Op Roland Garros was iedereen besmet, maar niemand zei er iets van’

Cornet is momenteel actief op Wimbledon en won gisteren in twee sets van Yulia Putintseva. Na afloop kreeg ze een vraag over corona en deed ze een boekje open over de coronasituatie op Roland Garros. „Tijdens Roland Garros was er een corona-uitbraak, maar iedereen zweeg erover.”

Ze gaf aan zich wel degelijk zorgen te maken, mede door het nieuws van Cilic en Berrettini. „Als spelers van dat kaliber afhaken, kan het hierna als een lopend vuurtje gaan en dat baart me toch wel zorgen. Op Roland Garros was er een uitbraak van Covid, maar niemand sprak erover. In de kleedkamers was iedereen besmet en niemand zei er iets van.”



„Ik zag meisjes met een mondmasker rondlopen, omdat zij waarschijnlijk het virus hadden opgelopen en het besmettingsgevaar wilden verminderen.” Volgens een bron bij Roland Garros zouden er tijdens de laatste editie sowieso drie gevallen van Covid-19 gedetecteerd zijn. Titelverdedigster Barbora Krejcikova was echter de enige die de positieve test openbaar maakte en zich terugtrok uit het toernooi.

Toch wil Cornet de situatie ook niet zwaarder maken dan noodzakelijk. „Ik wil het gevaar van Covid niet onderschatten, maar in het tennis zijn er altijd afzeggingen geweest omdat spelers ziek waren. Er waren uitbraken van buikloop, griep, maar van protocols was er geen sprake. Enkele spelers bleven gewoon weg en daarmee was de kous af.”

Volledig scherm Beker Roland Garros. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.