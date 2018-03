Fransman Chardy mept Dimitrov uit Miami Open

Een ronde eerder vloog met Roger Federer al de titelverdediger en mondiale nummer één uit het toptoernooi in Florida. De Zwitser liet zich verrassen door de Australische qualifier Thanasi Kokkinakis.



Chardy staat in de vierde ronde tegen Milos Raonic. De Canadees rekende af met de als dertiende geplaatste Diego Schwartzman uit Argentinië: 7-6 (5) 6-3.



In het vrouwentoernooi lieten de topspeelsters zich niet verrassen. Elina Svitolina uit Oekraïne, nummer vier van de wereld, rekende in drie sets af met de Australische Daria Gavrilova: 4-6 6-0 6-1. De als zesde geplaatste Letse Jelena Ostapenko versloeg Beatriz Haddad Maia uit Brazilië: 6-2 7-6 (2). Petra Kvitova, de mondiale nummer negen uit Tsjechië, moest diep gaan om de Amerikaanse qualifier Sofia Kenin te kloppen: 3-6 6-2 6-4.