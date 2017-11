Fraser: Misschien had er nog wel meer in gezeten

Fraser was niet ontevreden over het resultaat en de manier waarop Vitesse in Rome tegenstand bood. ,,Ik kan met 1-1 leven'', liet hij bij RTL7 weten. ,,We hebben deze wedstrijd gespeeld hoe we moesten spelen. We gingen voor een goed resultaat en misschien had er nog wel iets meer voor ons ingezeten gezien onze sterke slotfase. Maar we hebben gedaan wat we konden en dan is 1-1 het maximaal haalbare.''



Fraser had vooral genoten van de pas achttienjarige middenvelder Mason Mount. ,,Hij speelde goed tussen de linies in. Mede daardoor ging er in de eerste helft meteen veel dreiging van ons aanvalsspel uit. Mason heeft het uitstekend gedaan.''