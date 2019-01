Fred Rutten moet Anderlecht reanimeren

Hij stond zaterdagmorgen nog als adviseur van de club in de regen langs het trainingsveld van FC Twente. Veel volk was er niet bij het onderlinge partijtje in Hengelo. Die anonimiteit is nu wel voorbij voor Fred Rutten. De komende week zullen bij het trainingskamp in het Spaanse San Pedro Del Pinatar de schijnwerpers vol op hem zijn gericht, nu hij is gevraagd voor het hoogste ambt in het Belgische clubvoetbal.