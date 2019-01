‘Frenkie de Jong voor 90 miljoen euro naar FC Barcelona’

Pusic gaat geen spelers sparen tegen Willem II

22 januari ENSCHEDE - Rafael Ramos en Alexander Laukart keren woensdagavond terug in de selectie van FC Twente. Het tweetal was geblesseerd en kwam in 2019 nog niet in actie. Twente speelt in de eigen Grolsch Veste de kwartfinale van de KNVB-beker tegen eredivisionist Willem II.