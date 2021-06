Froome als wegkapitein naar de Tour de France

,,Na twee jaar afwezigheid kan ik niet wachten om weer mijn opwachting in de Tour te kunnen maken”, aldus Froome. ,,Het is voor mij een zware reis geweest sinds mijn crash in 2019, maar dit is een van mijn grootste drijfveren geweest om door te gaan. Ik heb hard gewerkt om te komen waar ik nu ben. Ik heb niet de ambitie om leider van het team te zijn, maar hoop het team als wegkapitein zo goed mogelijk te steunen.”

De 36-jarige Brit raakte in 2019 in de Dauphiné zwaar geblesseerd na een val en moest lang revalideren. Froome was de afgelopen maanden nog zoekende naar het goede niveau, maar is nu toch klaar voor een rentree in de Tour.