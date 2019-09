Froome hoopt dit jaar nog op rentree in peloton

Almelose voetbal­trai­ner in Thailand: komt de bus voor het toernooi wel?

10:52 ALMELO/SONGKLA - De was hangt al twee dagen aan de lijn en is nog steeds niet droog. De Almelose voetbaltrainer Peter van Meerten staat desalniettemin in schoon sporttenue klaar voor vertrek met zijn Thaise pupillen naar een toernooi. Maar komt de chauffeur wel opdraven?