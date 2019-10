Froome: Ik voel me nog niet klaar voor het peloton

,,Natuurlijk wil ik graag terug naar de Tour, maar de Giro heeft volgend jaar ook een bijzonder interessant parcours”, vertelde Bernal. ,,Ik ga ook nu nog geen voorkeur uitspreken. Het is nu tijd om te relaxen. De komende weken zullen er wel gesprekken volgen, met mij en mijn coach.”



Het routeschema van de Giro, afgelopen donderdag gepresenteerd, had hem blij verrast. ,,Er zijn drie tijdritten. Dat is lastig voor mij, zeker met de laatste op de slotdag. Maar er zijn ook een paar heel lange etappes. Daar houd ik van, net als lange beklimmingen. Ik verlies wellicht tijd in de tijdritten, maar kan dat daar goedmaken.” Bernal zou dit jaar in de Giro starten, maar een val tijdens de voorbereiding voorkwam dat. Vervolgens won hij de Tour waar beoogd kopman Froome door een zware val ontbrak.



Bernal sluit een dubbel Giro-Tour ook niet uit. ,,Ik heb dat nog niet gedaan. Maar misschien komt het er volgend jaar van. Dat ik dan eerst de Giro rijd en afhankelijk van mijn fitheid de Tour in ga, om te helpen of voor mijn eigen klassement. Het heeft geen zin daar nu over te speculeren. Wie de beste is, zal dan moeten blijken.”