Froome verruilt Ineos na seizoen voor Israel Cycling Academy

Team Israel Start-Up Nation heeft dit jaar de licentie van Katoesja voor de UCI WorldTour overgenomen en is in handen van de steenrijke investeerder Sylvan Adams. De Duitse sprinter André Greipel verbond zich afgelopen jaar al aan de formatie uit Israël. ,,Dit is een historisch moment”, jubelt Adams. ,,We zijn heel trots. Chris is de beste renner van zijn generatie. Hij zal de kopman zijn in de Tour en de grote rondes. We willen samen geschiedenis schrijven en zorgen dat Froome misschien wel gezien gaat worden als de beste renner ooit.”

Ineos-ploegbaas Dave Brailsford maakte het aanstaande vertrek van Froome vandaag al bekend, om zo een einde te maken aan de speculaties over de toekomst van de Brit. Hij wil dat zijn renners zich optimaal kunnen voorbereiden op het uitgestelde seizoen.



,,Hij is een geweldige kampioen en we hebben in de loop der jaren veel gedenkwaardige momenten gedeeld”, zei Brailsford. “Maar ik geloof echt dat dit de juiste beslissing is voor het team en voor Chris. Froome ziet zich als kopman en dat is begrijpelijk gezien zijn prestaties. Maar wij kunnen hem dat niet garanderen. Andere renners van ons zien ook kansen om kopman te worden. En ook dat is logisch. Ik ben nu alleen maar blij met zoveel kwaliteiten in onze ploeg.”