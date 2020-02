Fuglsang opnieuw de beste in Ruta del Sol

De 34-jarige Deen was in Mijas heel dicht bij zijn derde dagsucces, maar hij kwam een fractie van een seconde te kort om Teuns van de eerste plaats te verdringen.



Beide renners noteerden dezelfde tijd in de korte rit tegen de klok (17 minuten en 57 seconden), op basis van de cijfers achter de komma kon de Belg van Team Bahrain McLaren zich laten huldigen als ritwinnaar. De eindzege was net als vorig jaar voor Fuglsang. Hij had bijna een minuut voorsprong op de Australiër Jack Haig.