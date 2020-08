Fuglsang wint Ronde van Lombardije, Mollema eindigt als vierde

Video Bizar: auto rijdt wielrenner Schachmann omver in finale Ronde van Lombardije

18:45 Maximilian Schachmann is in volle finale van de Ronde van Lombardije slachtoffer geworden van een aanrijding met een auto. De 26-jarige Duits kampioen van Bora-hansgrohe werd in de slotkilometers plotseling geschept door een auto, waarvan de bestuurder per ongeluk het parcours was opgereden.