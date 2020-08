Fulham lijkt AZ af te troeven in strijd om Kongolo

AZ heeft al geruime tijd een akkoord met Huddersfield Town, dat geen huursom hoeft maar daartegenover stelt dat de lenende club het volledige salaris van de oud-Feyenoorder overneemt. Daar kan of wil AZ niet aan voldoen, waardoor de transfer nog altijd niet beklonken is.

Fulham is hard op weg om daarvan te profiteren. De voorwaarden vormen voor de Londense club een minder groot obstakel. Daar komt bij dat Fulham in een barrage een terugkeer naar de Premier League afdwong en Kongolo bekend is met de club.