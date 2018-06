Fulham wil Tim Krul, Barça zet 'carta secreta' in voor Frenkie de Jong

Felle strijd om plek twee achter Brazilië

11:30 Dat Brazilië de onbetwiste favoriet is in groep E, daar is iedereen het wel over eens. Maar Zwitserland, Costa Rica en Servië zijn aan elkaar gewaagd en strijden met elkaar om een ticket voor de achtste finale. Om 14.00 uur staan twee van die drie ploegen tegen elkaar: Costa Rica - Servië. Een voorbeschouwing.