Future-toernooi Oldenzaal verder zonder regionale spelers

Feyenoord bevestigt komst verdediger Ié

19:26 Feyenoord heeft zich versterkt met Edgar Miguel Ié. De 25-jarige verdediger, geboren in Guinee-Bissau en tevens in het bezit van de Portugese nationaliteit, komt op huurbasis over van Trabzonspor. Ié speelde in de jeugd voor Sporting Portugal en FC Barcelona.