Fysiek geplaagde Nadal stuit in halve finale Australian Open op Matteo Berrettini na twee vijfsetters

Rafael Nadal maakt nog steeds kans op zijn 21ste grandslamtitel. De 35-jarige Spanjaard bereikte de halve finales van de Australian Open door de Canadees Denis Shapovalov in een zinderend duel in vijf sets te verslaan: 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3.

Nadal had zonder setverlies de kwarfinale gehaald in Melbourne en kende in de Rod Laver Arena opnieuw een vlekkeloze start. Shapovalov kwam na een 2-0 achterstand in sets echter sterk terug tegen de Spanjaard die gaandeweg de partij steeds meer last kreeg van fysiek ongemak. Hij leek veel last te hebben van de hitte en moest zich bij een 4-1 achterstand in de vierde set laten behandelen door een fysiotherapeut.

Nadat Shapovalov de derde en vierde set had gewonnen, kwam de 20-voudig grandslamwinnaar pas na een medische time-out weer de baan op. Met de nodige moeite maar onder luid gejuich behield Nadal in de eerste game van de vijfde set vervolgens zijn service, waarna hij de Canadees meteen brak: 2-0. Die voorspong liet Nadal zich niet meer ontnemen.

,,Ik zat er helemaal doorheen‘’ sprak Nadal na afloop. ,,Het was zo warm. Ik kreeg last van mijn maag en hij ging ook nog steeds beter spelen”, vertelde Nadal, die met wat tabletten op de been bleef. ,,Gelukkig liep mijn service daarna goed.‘’

Volledig scherm Rafael Nadal moet worden behandeld tijdens zijn partij tegen Denis Shapovalov. © AP

Op weg naar de halve finale overwon Nadal wel meer tegenslag. Een voetblessure hield hem lang aan de kant, terwijl hij in december ook nog positief testte op corona. Dat hij nu toch kans maakt op zijn 21ste gramdslamtitel had hij toen niet durven dromen. ,,Natuurlijk ben ik verrast. We kunnen geschiedenis schrijven. Maar de waarheid is dat ik twee maanden geleden niet had kunnen denken dat ik weer terug zou kunnen komen op de tour. Maar hier ben ik! Dit een cadeau van het leven.”

Volledig scherm Matteo Berrettini viert zijn overwinning op Gaël Monfils. © EPA De als zesde geplaatste Spanjaard speelt in de halve finale tegen de Italiaan Matteo Berrettini (7). Berrettini rekende in bijna vier uur en vijf sets af met de Fransman Gaël Monfils: 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2. De 35-jarige Monfils speelt al meer dan vijftien jaar op het hoogste niveau, maar wist nooit de finale te halen van een grandslamtoernooi. Slechts twee keer haalde hij de halve finales: in 2008 op Roland Garros en in 2016 op de US Open. Hij deed tegen de als zevende geplaatste Berrettini vier sets nauwelijks onder, maar ging in de vijfde en beslissende set toch door de knieën. Berrettini staat voor de derde keer in zijn carrière in de halve finales van een grand slam. Hij haalde eerder de laatste vier in 2019 in de US Open en vorig jaar speelde hij zelfs de finale van Wimbledon. Daarin was de Serviër Novak Djokovic te sterk.

Volledig scherm Denis Shapovalov feliciteer Nadal. © AFP

Nadal heeft nog twee zeges nodig voor zijn tweede toernooizege in Melbourne en zijn 21ste grandslamtitel. Daarmee zou hij alleen recordhouder worden. Net als de Serviër Novak Djokovic en de Zwitser Roger Federer heeft Nadal twintig grandslamtitels achter zijn naam. Djokovic was zonder vaccinaties tegen corona niet welkom in Australië, terwijl Federer al lange tijd geblesseerd is.

Nadal won de Australian Open één keer eerder. Dat was in 2009 toen hij in de finale te sterk was voor Federer.

Pas vrijdag hoeft Nadal weer de baan op. Door een nieuwe toernooi-indeling heeft hij een dag extra vrij. ,,Dat komt heel goed van pas, ik ben geen 21 meer hè”.

Irritatie bij Shapovalov

Nadal wekte tussen de eerste en de tweede set irritatie bij Shapovalov die vond dat de Spanjaard te veel tijd nam. De Canadees deed zijn beklag bij de umpire die niet ingreep. ,,Jullie zijn allemaal corrupt”, riep Shapovalov, die weer rustig werd na een gesprekje met Nadal.

Volledig scherm Rafael Nadal. © EPA