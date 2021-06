Fysiektrainer Weghorst: ‘Wout moet bizar veel eten, zo’n 3500 tot 4000 calorieën per dag’

Ze spreken elkaar tijdens het EK vrijwel elke dag via Facetime. Over de opstelling van Oranje, een nieuwe boeiende podcast en over alles wat met het leven van een topsporter te maken heeft. „Wout ligt vaak op bed en dan praten we eindeloos.” Fysiektrainer Richard van Beek en de spits van Oranje werken al jaren nauw samen, hun band is innig. In het seizoen reist hij elke twee weken van Winterswijk naar Wolfsburg om de spits te behandelen. „Ik activeer zijn spieren.”