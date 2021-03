‘Ga jij nog solliciteren voor de functie van directeur bij FC Twente?

Zo trok FC Twente deze week al een nieuwe doelman aan, terwijl de huidige nog niet eens is verkocht. Ageren in plaats van reageren. Die handelwijze stemt velen tevreden en wat vinden de watchers er van? En wie heeft er interesse in de functie van Algemeen Directeur bij FC Twente? De voorwaarden om die functie te bekleden zijn bekend geworden en Fardau en Leon kijken of ze zelf nog een kansje maken. En verder: hoe is het bij Heracles en…komend weekend is het een jaar geleden dat de laatste speelronde van dat seizoen werd afgewerkt. Na de komst van corona trad de grote stilte in de stadions in.