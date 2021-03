Gaat deze jongen (10) het tennis veranderen met zijn bijzondere manier van spelen?

videoStel je eens voor: Rafael Nadal die niet één maar twee monsterlijke forehands zou hebben. Het had zomaar gekund. De Mallorcaan is rechtshandig in het dagelijkse leven, maar tennist met zijn linkerhand. Waarom leren tennissers zich dat niet aan? En wordt Teodor Davidov de eerste dubbelhandige speler die echt doorbreekt?

Tien jaar is-ie, Teodor Davidov. Een jongen met Bulgaarse roots die in Amerika opgroeide. Daar maakt hij op dit moment furore in de Easter Bowl, een befaamd jeugdtoernooi voor speler onder twaalf jaar. Niet alleen met zijn resultaten vooral ook met zijn speelstijl. Davidov is perfect tweehandig. Hij speelt een forehand met zijn rechterhand, neemt het racket in zijn linkerhand en slaat opnieuw een forehand.

Volledig scherm Teodor Davidov. © rv

,,Ik heb altijd gedacht dat dit de nieuwste ontwikkeling zou zijn in het tennis, met twee forehands spelen”, zei Paul McNamee, voormalig topspeler en nu coach. ,,Stel je voor dat je twee keer zo’n forehand hebt als Nadal, dat zou té goed zijn.”

Zover is Davidov nog niet maar het is wel opvallend hoe soepel en identiek beide slagen zijn. In het verleden zijn er nog meer spelers geweest, zelfs op de proftour, die redelijk tweehandig waren. Toch bleek vaak na verloop van tijd dat ze een mindere kant hadden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Evgenia Kulikoskaya was tot nu toe de succesvolste: de Russin die met twee forehands tenniste was in 2003 even de nummer 91 van de wereld. In het dubbelspel haalde ze zelfs de mondiale top 50 en won ze een WTA-titel. Luke Jensen is bij de mannen mogelijk het meest befaamde exemplaar van deze rariteit. De Amerikaan won in 1993 samen met zijn (linkshandige) broer Murphy het dubbelspel op Roland Garros en werd nummer zes van de wereld in die discipline. Jensen stond bekend als ‘Dual Hand Luke’ daar hij zowel met links als met rechts aan 210 km/h kon serveren.

Volledig scherm Anna Kournikova met Luke Jensen (r) en zijn broer Murphy (l) en een demnstratiewedstrijd in 2001 in Michigan. De broers wonnen in 1993 Roland Garros in het dubbel. © AP

In het hedendaagse circuit zie je regelmatig tennisspelers teruggrijpen naar een plotse racketswitch als ze net niet bij een bal kunnen met hun ene hand en daar wel in slagen met hun andere hand. De rechtshandige Maria Sharapova was zo’n meesteres die enkele punten (passingshots!) scoorde met haar linkerhand. Niet toevallig: op haar elfde trainde de Russische superster een jaar lang als linkshandige omdat haar vader Yuri meende dat haar rechtshandige forehand te matig was voor de top. Uiteindelijk werd alles toch bij het oude gelaten en kon Sharapova, als rechtshandige, uitgroeien tot een tennisicoon.

Rafael Nadal doet alles met zijn rechterhand: schrijven, tanden poetsen, eten, maar is door zijn magische linkerhand 20-voudig grandslamkampioen . ,,In het begin tenniste hij met twee handen”, legde zijn oom en coach Toni Nadal uit. ,,Ik had echter de indruk dat zijn linkerkant sterker was en dus heb ik er een linkshandige van gemaakt. Zo simpel is het.”

Volledig scherm Rafael Nadal doet alles met rechts, behalve tennissen. © AFP

Ook het verhaal van Sabine Appelmans is bekend: bij één van haar eerste tennisuitjes ging de rechtshandige Belgische bij haar vriendinnetje in de groep van de linkshandigen staan. Het heeft haar uiteindelijk geen windeieren gelegd.

Uiteindelijk ontwikkelen de meeste spelers spontaan toch een dominante zijde. Om dan de andere kant even natuurlijk en sterk te maken zou bijzonder veel inspanningen vragen. Bovendien zou het voortdurend switchen van hand ook tijdverlies – een opslag tegen 200 km per uur die richting je linkerkant gaat retourneren terwijl je je racket in je rechterhand vasthebt? – en complicaties – je moet dubbel zo veel nadenken over de juiste grip en techniek – met zich meebrengen.

Voor Davidov, die als jochie van anderhalf met zijn ouders van Sofia naar Colorado verhuisde en als driejarige al zijn eerste balletje sloeg, lijkt het nu nog kinderspel. Maar de weg is nog lang. Als hij al kan uitgroeien tot een volwaardig proftennisser zal hij zijn twee handjes mogen kussen.