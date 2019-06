Gaat Dumoulin de Tour halen? En zo ja, in welke conditie?

Door Pim Bijl



Hij zegt vrijdagmiddag klaar te zijn om in het weekeinde vol met bergen vooral die knie, die vermaledijde linkerknie te testen. Het plan is om voluit te gaan, mee in de ontsnapping of zo lang mogelijk met de beste renners mee omhoog. Althans, dat geven Tom Dumoulin en zijn ploegleider Arthur van Dongen aan.



Een aantal uur later zit een hevig geëmotioneerde Dumoulin op zijn hotelkamer met een zwaar geïrriteerde knie. Op zaterdag test hij zich niet, nee, hij stapt in het vliegtuig naar Nederland om voor de zoveelste keer een mri-scan te laten uitvoeren. Een nieuwe dreun in de zo stroef verlopende voorbereiding op weg naar de Tour.