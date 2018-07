Gaat Hamilton eindelijk bijtekenen? Kittel treurt om uiteenspatten Tourdroom

Mysterieuze contract-tweet Mercedes

Zou er snel een einde komen aan de onduidelijkheid over het stoeltje van Lewis Hamilton bij Mercedes volgend jaar? Daar lijkt de renstal wel op te hinten met een foto van een overeenkomst waarop alleen nog naam en handtekening ontbreekt. Mercedes zou Hamilton de best verdienende F1-coureur uit de geschiedenis willen maken.

Kittel teleurgesteld

Misschien maakt dit me wel compleet als sprinter, zegt Marcel Kittel cynisch over het overschrijden van de tijdslimiet in etappe 11 van de Tour gisteren. De sprinter van Katoesja moest daardoor het veld ruimen. ,,Ik ben enorm teleurgesteld, maar heb mijn best gedaan tot het bittere eind. Mijn Tourdroom is over."