Garbiñe Muguruza en Anett Kontaveit strijden om hoofdprijs in WTA Finals

ATP Finals: Medvedev met moeite langs Zverev, Berrettini trekt zich terug

Daniil Medvedev heeft ook zijn tweede groepswedstrijd bij de ATP Finals gewonnen. De Russische nummer 2 van de wereld was in een spannende driesetter net de baas over de Duitser Alexander Zverev. Twee van de drie sets eindigden in een tiebreak: 6-3 6-7 (3) 7-6 (6). Beide tennissers hadden hun eerste groepsduel zondag in Turijn gewonnen. De Italiaan Matteo Berretini heeft het toernooi vanwege een buikspierblessure moeten verlaten.

16 november