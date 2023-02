Gareth Bale maakt indruk als golfer tussen de profs: ‘Raakte beste bal ooit’

Bale zei bij zijn afscheid als voetballer nog niet te weten waar zijn toekomst ligt ,,Ik richt me vol verwachting op de volgende fase van mijn leven. Een tijd van verandering en overgang, een kans voor een nieuw avontuur.’’ Inmiddels is duidelijk dat Bale zich richt op zijn grote hobby: golf.

Tussen 2 en 5 februari nemen er 156 profgolfers en 156 amateurs deel aan het toernooi in het Californische Monterey. Bale komt als amateur in actie, net als acteurs Bill Murray en Jason Bateman. Bij de profgolfers zijn onder meer US Open-winnaar Matt Fitzpatrick en toppers als Jordan Spieth en Luke Donald van de partij. Bale liet zien al een aardig balletje te kunnen slaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eind januari meldde Bale zich al in Californië om de strijd aan te gaan met de beste golfers van de wereld. De oud-topvoetballer uit Wales had weinig tijd nodig om indruk te maken met zijn grootste hobby.



Bale kreeg complimenten van Jon Rahm, de Spaanse nummer drie van de golfwereld, die het ‘niet eerlijk’ vond dat Bale zo goed was in voetbal én golf. ,,Je kunt niet toegewijd zijn aan 1 ding en dan ook zoveel talent hebben voor golf”, verklaarde Rahm na afloop.

Volledig scherm Gareth Bale. © Getty Images via AFP

,,Hij heeft niets gevraagd en dat hoeft hij ook helemaal niet, hij is al goed genoeg. Als hij echt meer kan oefenen, wordt hij nog een stuk beter”, aldus Rahm, die zelf in 2021 de US Open won en dit jaar al 2 keer succesvol was.



Bale gaf tijdens zijn voetbalcarrière al aan dat golf één van zijn grote passies is. De recordinternational van Wales poseerde eerder met een spandoek met de tekst ‘Wales. Golf. Madrid. In That Order’.

Bekijk hier al onze sportvideo's.