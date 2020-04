Gary Anderson moet afzeggen voor Home Tour: wifi thuis te slecht

Voetbal met fans? ‘De lente van 2021 is een realis­tisch tijdstip’

6:45 Voetballen met publiek in de stadions? Goede kans dat we dat in heel 2020 niet meer meemaken. Wie een leesronde maakt in de internationale pers, ziet dat veel vooraanstaande wetenschappers sombere vooruitzichten schetsen. ,,We kunnen geen stadions meer vullen voor er een vaccin beschikbaar is.’’