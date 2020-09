Gasly: 'Dit was zo’n bizarre, rare race waarin zoveel gebeurde’

Lang bleef hij zitten op het hoogste schavotje boven de finishstraat van Autodromo di Monza. ,,Zonder tifosi, want alles is helaas een beetje anders in 2020. Maar dit was zo’n bijzonder moment, dat wilde ik even goed in me opnemen.’’



Olivier Panis was in 1996 de laatste Fransman die won in de Formule 1. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik dat moest gaan veranderen, maar dat me dat dan met Alpha Tauri lukt, echt bizar…’’