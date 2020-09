Gasly kan terugkeer bij Red Bull vergeten: ‘Willen Albon alle kansen geven’

Gasly riep na zijn verrassende zege vorige week in de Grote Prijs van Italië dat hij klaar is voor een terugkeer bij de Red Bull-renstal. De 24-jarige Fransman reed vorig jaar al voor het topteam, maar werd na twaalf races teruggestuurd naar opleidingsteam Toro Rosso, nu bekend als AlphaTauri. Albon nam toen zijn plek over. Maar omdat de Thai dit jaar, net als Gasly vorig jaar, niet kan tippen aan Verstappen, zag Gasly met zijn overwinning op Monza het bewijs geleverd dat hij weer promotie verdient.



Maar Horner ziet het anders. In zijn ogen is AlphaTauri niet meer het opleidingsteam van Red Bull. ,,Het is nu meer ons zusterteam en dat team heeft ook een sterke kopman nodig. Pierre doet het geweldig. Een definitief besluit wordt later dit jaar genomen, maar wat mij betreft verandert er niets” aldus Horner.