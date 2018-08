Gasly: Mijn vriendschap met Max is goed voor Red Bull

,,We kennen elkaar al lang. In 2010 reden we tegen elkaar in de karts, daar hebben we een paar mooie gevechten gehad. We hebben veel respect voor elkaar als coureurs, maar ook als vrienden. Onze sterke vriendschap kan alleen maar een positieve uitwerking op het team hebben.''

Gasly debuteerde eind vorig seizoen in de Formule 1 bij Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull. Dit jaar liet de Fransman al een aantal mooie dingen zien, met de vierde plaats in Bahrein als hoogtepunt. Voor Red Bull was dat aanleiding om hem in 2019 te laten promoveren. ,,Toen Helmut Marko me belde, stond ik in mijn ondergoed. Helmut zei: we willen graag dat je volgend jaar naast Max gaat racen. Toen het gesprek voorbij was, ben ik schreeuwend naar mijn vrienden gerend die bij me in huis waren. Ze zijn gelijk allemaal in het zwembad gesprongen.''