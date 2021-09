Gasly niet uit beeld bij Red Bull: ‘Hij rijdt bijzonder sterk’

Pierre Gasly is nog altijd niet uit beeld bij Red Bull Racing, de Formule 1-renstal van Max Verstappen. Hij maakt voor 2023 wel degelijk kans op een zitje, liet teambaas Christian Horner weten in aanloop naar de komende Grote Prijs van Rusland.

,,We hebben meerdere opties voor het tweede stoeltje naast Max voor dat jaar. Dat is mooi voor het team. Pierre sluiten we niet uit, want hij rijdt bijzonder sterk bij AlphaTauri”, aldus Horner.

Gasly mocht het in 2019 al eens proberen als tweede rijder naast Verstappen, maar na twaalf races moest hij vanwege teleurstellende resultaten plaatsmaken voor Alexander Albon en werd teruggezet naar het kleinere zusterteam Toro Rosso. Bij Toro Rosso, nu AlphaTauri, heeft de Fransman zich nadien onderscheiden met onder meer een overwinning in de Grote Prijs van Italië in 2020 en een derde plaats in de Grote Prijs van Azerbeidzjan van dit jaar.

Volledig scherm © AFP

Hij hoopte op nieuwe promotie in 2022 naar Red Bull, maar de renstal heeft de Mexicaan Sergio Pérez voor nog een jaar vastgelegd. Voor 2023 ligt alles nog open, benadrukt Horner. ,,Pierre is nog jong en laat een goed niveau zien. Hij is volgend jaar weer de kopman bij AlphaTauri en dat lijkt mij een goede zaak, maar hij hoort nog steeds bij de Red Bull-familie en maakt voor 2023 zeker kans op een nieuwe oproep bij ons hoofdteam.”