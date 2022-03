Gasly reed laatste 15 ronden GP Saoedi-Arabië met helse maagpijn: ‘Alsof iemand een mes in mijn darmen stak’

,,Ik dacht dat ik doodging in de auto, ik heb het uitgeschreeuwd van de pijn”, vertelde Gasly. ,,Ik weet niet wat er aan de hand was met mijn darmen, maar het waren de meest pijnlijke laatste vijftien ronden in mijn carrière. Bij het remmen en in elke bocht naar links had ik het gevoel dat er iemand met een mes in mijn darmen stak. Ik moet ermee naar de dokter’, aldus Gasly, die geen verdere details gaf.