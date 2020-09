Gasly stunt met knotsgekke zege in Monza, Verstappen haalt finish niet

Door Arjan Schouten Hardop wordt er wel eens gefilosofeerd: hoe zou de Formule 1 zijn zonder de drie grote teams? Nou, misschien wel zo smakelijk en onvoorspelbaar als de vertoning op Monza dus. Waar voor het eerst sinds de openingsrace in 2013 (Kimi Räikkönen namens Lotus in Australië) geen coureur van Mercedes, Ferrari of Red Bull Racing als winnaar eindigde, maar Pierre Gasly namens Alpha Tauri. ,,O, mijn God, jongens, wat hebben we gedaan’’, schaterde hij dolgelukkig door de boordradio. En met de Fransman op 1 was het bijzondere verhaal nog niet klaar, want de twee opvallende coureurs naast hem op het podium - Carlos Sainz en Lance Stroll - vertelden het verhaal van een middag die bol stond van de incidenten en in tegenstelling tot de laatste weken geen moment saai was.

Een opsomming? Een vroege uitvalbeurt van Sebastian Vettel, die zonder remmen alle schuimblokken aan gort reed. Een safety car na 20 ronden vanwege een uitvalbeurt van Kevin Magnussen. Allemaal naar binnen voor een pitstop zonder vertraging, maar een te gretige Lewis Hamilton, die al binnen stond toen de pitstraat nog dicht was, met een stop and go-penalty als straf. Een zware crash van Charles Leclerc bij het insturen van Parabolica, kort na de herstart. Een code rood van twintig minuten, die alle coureurs een adempauze gaf en Lance Stroll een groot voordeel, want die kon toch al in de pits gratis wisselen van rubber, omdat hij nog niet binnen was geweest. Een herstart vanaf de grid, waarna Hamilton dus meteen binnen moest en na zijn penalty pas aan het einde van het veld terugkeerde. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, moest een al het hele weekend over zijn auto klagende Max Verstappen na 32 rondjes definitief parkeren in de pits met technische problemen.

Zonder het Ferrari-duo en Verstappen, Hamilton ver achteruit geslagen (zevende, nog wel een bonuspunt voor de snelste raceronde) en ook Alexander Albon (vijftiende) en Valtteri Bottas (vijfde) op achterstand, transformeerde de achtste race van 2020 zo tot een zeldzame middag voor de subtoppers. Een gouden kans voor de mannen die normaal een bijrol vertolken in de schaduw van de veelwinnaars.



Hét geweldige duel om de winst ging uiteindelijk tot in de laatste ronde tussen Gasly namens Alpha Tauri en Sainz namens McLaren, met daar op een paar tallen achter achter Stroll namens Racing Point. Zo werd het een wonderlijk podium in Monza, waar Alpha Tauri (toen nog Toro Rosso) de eerste racezege pakte sinds 2008. Toen was Monza ook het decor en Sebastian Vettel de jonge verrassende winnaar, die daarna furore maakte bij Red Bull Racing. Daar reed Gasly een halfjaar, maar werd hij vorig jaar te licht bevonden naast Verstappen. Vervolgens pakte hij bij het zusterteam alsnog een eerste podiumplaats in Brazilië. In Italië volgde de stunt met de winst. Logischerwijs een primeur voor hem in de Formule 1 en de eerste Franse zege sinds Olivier Panis in 1996 in Monaco.



,,Dit is niet te geloven, ik realiseer me totaal niet wat er nu allemaal gebeurt”, vertelde Gasly toen hij uit zijn witte auto was gestapt. ,,Dit was zo’n bizarre, rare race. Er is zoveel gebeurd met mij de laatste anderhalf jaar. Eerst dat eerste podium met Toro Rosso, nu de winst hier in Italië. Ik heb er geen woorden voor… Dit team heeft me zoveel gegeven, mijn eerste kans in de Formule 1, mijn eerste podium en nu de zege. Wat een geweldig mooie dag. Olivier Panis was de laatste Fransman die won, ik heb altijd gezegd dat ik dat moest gaan veranderen. Maar ik had er nooit op gerekend dat ik dat namens Alpha Tauri zou gaan doen. Fantastisch.‘’