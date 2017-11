Gasquet krijgt verrassend voorkeur boven Mahut in finale Davis Cup

In de finale van het landentoernooi in het Stade Pierre-Mauroy in Lille staat Gasquet echter op zaterdag aan de zijde van Herbert. Gasquet, de nummer 31 van de wereld, dubbelt slechts sporadisch.



Lucas Pouille opent de eindstrijd namens Frankrijk morgenmiddag tegen de Belgische kopman David Goffin, die afgelopen week de finale haalde bij de ATP World Tour Finals in Londen. De tweede enkelpartij gaat tussen Jo-Wilfried Tsonga, de Franse nummer één, en Steve Darcis. België stelt zaterdag Ruben Bemelmans en Joris De Loore op in het dubbel. De Loore krijgt de voorkeur boven Arthur De Greef. Voor zondag staan de partijen Tsonga - Goffin en Pouille - Darcis op het programma, al kunnen de coaches nog wijzigingen doorvoeren.