Gattusso at levende slak tegen wedstrijdspanning

volleybal Hidde Boswinkel na volleybal­ti­tel: ‘De hele club, de hele stad is blij’

17:22 SIENA – Een dag na het veroveren van de titel in de Serie A2 met Siena is Hidde Boswinkel deze woensdagmiddag nog steeds onder de indruk van het feest dat het teweegbracht. “Het is super om dit mee te kunnen maken. De hele club, de hele stad is blij.”