Gauff (15) zorgt voor nieuwe sensatie: talent verslaat titelverdedigster Osaka

videoCoco Gauff heeft voor een nieuwe stunt gezorgd. Het 15-jarige supertalent schakelde de nummer 3 van de plaatsingslijst én titelverdedigster Naomi Osaka in twee sets uit (6-3, 6-4). Gauff had slechts 67 minuten nodig om de nummer 4 van de wereld te verrassen.

De stoïcijnse Gauff maakte het na ruim een uur af met een lovegame na de zoveelste onnodige fout van Osaka, die het centercourt in rap tempo verliet. Vorig jaar had ze op de US Open nog met 6-3 6-0 gewonnen van het aanstormende talent, dat dit jaar haar debuut maakt in het hoofdtoernooi van de Australian Open.

Gauff was in de eerste ronde van de Australian Open al te sterk voor Venus Williams en versloeg een ronde later Sorona Cirstea. De Amerikaanse wist vorig jaar al de vierde ronde van Wimbledon te bereiken en de derde ronde van de US Open. Met Osaka verdween op dezelfde dag al de derde oud-winnares van het toneel in Melbourne. Eerder op vrijdag werden Serena Williams en Caroline Wozniacki al uitgeschakeld.

De 22-jarige Osaka versloeg vorig jaar in de finale Petra Kvitova. Eind 2018 won ze ten koste van Serena Williams al de US Open.



In de vierde ronde van de Australian Open staat Gauff tegenover de winnaar van de partij tussen Shuai Zhang en Sofia Kenin.

Volledig scherm Coco Gauff © AFP