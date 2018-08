Gavazzi wint eerste etappe Ronde van Burgos

Haase maakt korte metten met Nishikori in Toronto

18:42 Robin Haase is het masterstoernooi in de Canadese stad Toronto uitstekend gestart. In de eerste ronde versloeg de beste tennisser van Nederland de nummer 22 van de wereld, Kei Nishikori. Hij stuurde de Japanner in twee sets naar huis: 7-5 6-1.