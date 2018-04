Gaviria maakt rentree in Romandië

,,Het was een klap voor me dat ik al die mooie koersen moest missen'', zegt de Colombiaan, die dit jaar al vier ritzeges boekte. ,,Ik was verdrietig en gefrustreerd, maar het heeft me ook gemotiveerd om nog harder te werken. Hopelijk blijf ik in het tweede deel van mijn seizoen wel vrij van blessures.''



De Ronde van Romandië, onderdeel van de UCI WorldTour, start dinsdag met een proloog in Fribourg. Daarna volgen vijf etappes, met Genève als eindpunt. Quick-Step neemt met Elia Viviani nog een sprinter mee naar Zwitserland. De Italiaan, dit seizoen ook al goed op dreef, gebruikt de Ronde van Romandië als laatste voorbereiding op de Giro d'Italia. Viviani won dit jaar etappes in de Tour Down Under, de Ronde van Dubai (twee plus het eindklassement) en de Ronde van Abu Dhabi. Daarnaast sprintte hij naar de winst in de Driedaagse Brugge-De Panne.