Gaviria wint eerste etappe en pakt geel, Froome en Quintana verliezen tijd

Grote tegenvaller was er op Tour-dag één voor Chris Froome, Richie Porte en Adam Yates. De drie klassementrenners behoorden verloren bijna een minuut na een valpartij van Froome zelf op vijf kilometer voor het einde. Nairo Quintana liep nog meer tijdverlies op vanwege een mechanisch probleem op drieënhalve kilometer voor de finish. De Colombiaan verloor uiteindelijk een minuut en vijftien seconden.



Terwijl die klassementsfavorieten treurden was Gaviria al op weg naar het podium. De Colombiaan maakte het goede werk van zijn ploeggenoten op dito wijze af. De blauw-witte ploeg was in de laatste kilometers oppermachtig en Quick-Step had als een van de weinige ploegen een overtal in de laatste kilometer. ,,Lekker,'' zei Niki Terpstra, ploegmaat van Gaviria, tegen de NOS over het geweldige begin van zijn ploeg. ,,Het was drummen, duwen en trekken, maar we zaten goed van voren en we hadden een ideale lead out.''



Gaviria is de eerste renner sinds 2005 die de eerste rit wint bij zijn Tour-debuut. Toen was het David Zabrikskie die de openingstijdrit won - ook in de Vendée - al werd de Amerikaan jaren later vanwege dopinggebruik uit de uitslag geschrapt. Het jaar daarvoor deed Fabian Cancellara in zijn eerste Tour hetzelfde. Met winst in de proloog in Luik won hij op dag één van zijn Tour-debuut.