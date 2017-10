Gaviria wint ook laatste etappe in Guangxi, eindzege Wellens

Gaviria finishte in de massasprint voor Niccolo Bonifazio en Dylan Groenewegen. De 24-jarige Amsterdammer sprintte gisteren nog naar de zege in de vijfde etappe van de koers in China. In de eerste rit in Guangxi moest Groenewegen nog zijn meerdere erkennen in Gaviria, die hem aftroefde in de massasprint.



De eindzege in de laatste koers van de WorldTour is voor Wellens. De Belg ging de slotetappe in met 6 seconden voorsprong op Mollema, die hij niet meer uit handen gaf. Dat betekent dat de Nederlander als tweede eindigt. Wellens won zondag de koninginnenrit door medevluchters Mollema en Nicolas Roche voor te blijven. Daarmee nam hij ook de leiderstrui van Gaviria over. Wout Poels eindigt in het algemeen klassement als zevende.