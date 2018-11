Geblesseerde Bas Nijhuis tot winterstop uit roulatie

Grol luidt carnaval in met feestshirt, maar verliest wedstrijd

17:22 GROENLO - Bij 1. FC Köln is het een heuse traditie. Als het carnaval begint, speelt de plaatselijke voetbaltrots steevast in een soort van feesttenue. In het carnavalsstadje Groenlo wilden ze op de dag van de elfde van de elfde niet achterblijven.