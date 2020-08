Geblesseerde Steven Kruijswijk zegt af voor Tour de France

,,Steven heeft alles gedaan wat hij kon in de afgelopen maanden om in topvorm aan de start van de Tour te verschijnen”, aldus ploegleider Merijn Zeeman. ,,Maar topsport kan hard zijn. Het is een grote teleurstelling dat we ons plan niet kunnen uitvoeren.”

Onderuit in ‘levensgevaarlijke’ afdaling

Kruijswijk ging afgelopen zaterdag in de vierde etappe van het Critérium du Dauphiné onderuit in de afdaling van de Col de Plan Bois. Naast enkele wonden had de 33-jarige Brabander met name last van zijn schouder die uit de kom was. In die schouder blijkt dus een breukje te zitten. De val ontstak ploegmaat Tom Dumoulin in woede. ,,Die afdaling was levensgevaarlijk, vol met kuilen”, fulmineerde hij na afloop.



Als Kruijswijk in de Giro start, krijgt hij vermoedelijk te maken met een wat minder indrukwekkend deelnemersveld dan in de Tour. Vooraf lijken Simon Yates, Vincenzo Nibali en Geraint Thomas de belangrijkste gegadigden voor het roze.



In 2016 was Kruijswijk al eens enorm dicht bij een Giro-zege. Maar enkele etappes voor het einde, met de leiderstrui stevig om de schouders, ging de Nederlander onderuit tegen een sneeuwmuur en verspeelde hij een zeker lijkende eindzege. Kruijswijk moest zich toen tevredenstellen met een vierde plaats.