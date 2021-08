Geblesseerde Ziyech ziet Chelsea na penalty's Supercup winnen tegen Villarreal

Het was dan ook Chelsea dat ten aanval trok in de eerste helft. Echt in gevaar kwam Villarreal-goalie Sergio Asenjo echter niet, totdat Ziyech in de 27ste minuut eenvoudig binnen kon schieten op aangeven van Kai Havertz. De Marokkaanse aanvaller was de grote smaakmaker van de eerste helft en des te triester was het dan ook, dat hij een kwartier later noodgedwongen de strijd moest staken. Hij hield een schouderblessure over aan een luchtduel en het zal nog moeten blijken of hij op tijd fit is voor de start van het Premier League-seizoen aanstaande zaterdag.