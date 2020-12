Geblunder bij Mercedes wordt Russell fataal, Pérez wint krankzinnige race

Door Arjan Schouten



Weer een knotsgek verhaal, seizoen 2020 telde er al zoveel meer. Hoe een sprookje een naargeestig einde kreeg, dat zag de kijker die inschakelde voor de rollercoaster van de GP van Sakhir. Niets deed hij zelf fout, 63 rondjes reed George Russell als invaller van Lewis Hamilton (positieve corona-test). Een safety car-situatie leidde echter het misschien wel zwartste moment van Mercedes in 2020 in. Gestuntel in de pitstraat, dat was het. Op winstkoers kreeg Russell een gemixt setje banden onder zijn wagen geschroefd, een deel van dat rubber was bedoeld voor collega Valtteri Bottas en dat mag niet volgens de FIA-regels. Dus weer naar binnen. Een bizar moment, maar het hoefde Russell gek genoeg nog niet eens de zege te kosten, want dominant stampte door het veld langs Bottas, Lance Stroll en Esteban Ocon weer terug naar P2 en met nog veertien rondjes te gaan leek het gat met Sergio Pérez wel te dichten. Tot een lekke band definitief een einde maakte aan de droom van Russell. ,,NEE… Ik weet niet wat ik moet zeggen’’, verzuchtte Russell door de boordradio.