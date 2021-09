Gebroken bekken en ribben voor pechvogel Kelderman

Wilco Kelderman heeft bij zijn val in de Benelux Tour zijn bekken en twee ribben gebroken, zo laat zijn ploeg Bora-Hansgrohe woensdagavond weten. Kelderman was in de laatste vier kilometer van de derde etappe betrokken bij een valpartij.

Kelderman (30) reed in het peloton aan de linkerkant van de weg toen hij hard ten val kwam. Deels kwam hij op de stenen terecht van een viaduct, waarna hij in het gras tot stilstand kwam. Hij bleef geblesseerd in het gras liggen met een arm onder het bloed. Na onderzoek in het ziekenhuis blijkt hij dus zijn bekken en twee ribben gebroken te hebben. Ook liep hij een diepe snijwond in zijn linkerarm op.



Kelderman was prima begonnen aan de Benelux Tour. In de openingsetappe zat hij mee in de voorste waaier (18de) en in de tijdrit zette hij de 33ste tijd neer. Hij bezette de zestiende plek in het klassement op bijna een minuut van Stefan Bissegger.

Kelderman had in zijn carrière al vaak te maken met pech en zware valpartijen. Zo werd hij 16 januari op de laatste dag van het trainingskamp in Italië aangereden door een automobiliste die een stopbord negeerde. Hij liep daarbij een hersenschudding en een gebroken nekwervel op. In maart keerde hij terug in de Ronde van Catalonië, maar daar kwam hij in de vijfde etappe ten val. Hij liep daarbij onder meer een breuk in een nekwervel en een breuk in zijn linker sleutelbeen op, waardoor hij de Giro d’Italia moest missen.



In de Tour de France eindigde Kelderman knap als vijfde, zijn beste resultaat ooit in de Franse ronde. Een jaar eerder finishte de 30-jarige renner als derde in de Giro.

De derde etappe in de Benelux Tour werd gewonnen door Taco van der Hoorn. Hij was in een sprint de snelste van een kopgroep van vijf.

