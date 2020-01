Gedroomde finale ATP Cup: Nadal treft Djokovic

De tweede halve finale, tussen Spanje en Australië, was vooral een mentaal gevecht. Zo stond Bautista Agut onverstoorbaar te tennissen tegen Nick Kyrgios, die zijn emoties weer eens niet onder controle had. Captain Lleyton Hewitt deed langs de kant verwoede pogingen om in te praten op zijn grillige landgenoot, die in de tweede set uit woede zijn racket kapot sloeg op het hardcourt nadat hij in de vijfde game was gebroken. Bautista Agut maakte het karwei daarna koel af: 6-1, 6-4.



De 20-jarige De Minaur toonde heel wat meer vechtlust dan Kyrgios. De nummer 18 van de wereld brak Nadal direct in de eerste game en haalde zo de eerste set binnen (6-4). De Australische kopman liet ook in de tweede set bij vlagen prachtig tennis zien, maar hij werd in de twaalfde game gebroken en dat kostte hem gelijk de set (5-7). Het bleek een mentale klap die De Minaur niet meer te boven kwam. De beslissende set ging met 6-1 naar Nadal.



,,Ik had in het begin wat minder energie dan normaal”, zei Nadal, die een dag eerder tegen België had verloren van David Goffin, maar daarna in het beslissende dubbel alsnog succesvol was. ,,Ik ga nu proberen wat te slapen. Het wordt een superzware finale. Hopelijk zijn we er klaar voor.”



Het nieuwe landentoernooi krijgt daardoor een gedroomde finale met een duel tussen de nummers 1 en 2 van de wereld.