'Geef me nu ook maar eens een goede zondag'

Geen regen in de kwalificatie en toch als derde starten, morgen op Sepang. Natuurlijk mede mogelijk gemaakt door de mislukte kwalificatie van Sebastian Vettel, maar niettemin een prima prestatie van Max Verstappen. ,,Hier moet ik gewoon blij mee zijn", beseft hij zelf. ,,Als het regent hebben we altijd kans. Maar onder deze droge omstandigheden ben ik best wel heel blij dat ik hier zit", vertelde hij in de traditionele persconferentie waar hij naast pole-sitter Lewis Hamilton en nummer twee Kimi Räikkönen aan mocht schuiven.



,,Ik kan niet klagen. Vrijdag liep het prima, maar de laatste training voelde vanochtend niet zo goed. We hebben de balans van de auto iets aangepast en in de kwalificatie ging het meteen weer wat beter. Natuurlijk weten we dat we daar qua vermogen altijd een beetje achter lopen op Ferrari en Mercedes, maar in de race zitten we er vaak dichter op. Dus hopelijk heb ik morgen een goede start en dan zien we het allemaal wel.”



Twee weken terug werd hij er in het aangrenzende Singapore meteen na de start nog afgereden door de twee Ferrari’s. ,,Ik heb weinig trek in weer een sandwich”, vertelde hij gridreporter Johnny Herbert, die vroeg of de Limburgse ‘birthday boy’ morgen de man is die Hamilton in gaat halen voor de eerste bocht. Pech, Verstappen is het na zeven uitvalbeurten in veertien races logischerwijs kotsbeu. ,,Geef mij hier maar eens een goede zondag. Want die zaterdagen gaan vaak genoeg goed, op zondag zit het me nog altijd niet zo mee."



