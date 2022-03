Geef ons die Philips tv’s, dan krijgen jullie Quincy

Het eerste waar je dan aan denkt is: oh ja, de vliegtuigen staan aan de grond, de vluchtroutes zullen wel onbegaanbaar zijn, vrouw, kinderen en eventuele minnares moeten gedwongen achterblijven, de KGB heeft ontdekt dat er een geheime donatie aan Giro555 is gedaan, of bij de grensposten staan boze mannen met woeste baarden die alleen het woordje njet kennen.