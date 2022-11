Geëmotioneerde George Russell na allereerste F1-zege: ‘Ik ben zo trots op het hele team’

,,Ook bij Mercedes liep het vanaf het begin van het seizoen niet van een leien dakje", gaat de Brit verder. De constructeurskampioen van 2021 had het lange tijd moeilijk met de nieuwe regels in de Formule 1, maar maakte met een updatepakket in Austin grote stappen. ,,De laatste races waren voor mij een grote uitdaging en mentaal heb ik voor Mexico alles gereset. Ik ben zo trots dat ik als winnaar over die streep ben gekomen en zo trots op het hele team. Wat een werk hebben zij dit hele jaar verricht.”



Russell vertelt dat zijn teamgenoot en mentor Lewis Hamilton hem dit seizoen enorm heeft geholpen. ,,Het is echt een voorrecht om naast hem te zitten en ik leer zoveel van hem. Hij blijft me pushen en pushen, want hij zit er elke sessie bovenop.”